Пломбированный вагон

Вскоре в Берлине начались совещания по этому поводу. Спустя несколько дней в германском Министерстве иностранных дел была получена телеграмма из Генерального штаба, в которой среди прочего говорилось: “Никаких возражений против транзитного проезда русских революционеров, если будут обеспечены специальный поезд и надежная охрана”.

Когда спустя много лет были открыты архивы Германской империи, обнаружилось, что в совещаниях на разных уровнях участвовало огромное число людей, в том числе на финальном этапе лично кайзер Вильгельм II. “Министерству

иностранных дел надлежит постоянно ставить меня в известность о ходе этого дела”, — телеграфировал кайзер рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу.

Было решено, что вагон, в котором русские эмигранты поедут через Германию, будет пломбированным, то есть по дороге его пассажиры не смогут контактировать ни с кем извне. Это было необходимо для того, чтобы исключить возможность общения пассажиров с немцами, так как в противном случае по прибытии в Россию они были бы арестованы как изменники — Россия находилась в состоянии войны с Германией. Из-за этого уже даже после того, как пассажиры пломбированного вагона покинули его, последнюю свою ночь на территории Германии в портовом городке Засниц перед отплытием в Швецию они провели в запертом помещении.

Вагон пользовался правом экстерриториальности, которая была оформлена весьма своеобразно: по полу коридора шла меловая черта, отделявшая территорию русских эмигрантов от территории немецкой группы сопровождения.

Ни на въезде в Германию, ни на выезде из нее не должна была проводиться проверка документов. Однако, как писал Ленин в своем отчете однопартийцам "Как мы доехали" через неделю после возвращения, в вагон ни разу не заходили не только военные или таможенники, но и проводник.

С формальной точки зрения немецкая сторона давала разрешение на проезд русских эмигрантов в обмен на агитацию за возвращение на родину аналогичного числа находящихся в плену или интернированных в России граждан Германии и Австро-Венгрии.

Все эти условия, как и ряд других, были сформулированы самим Лениным. Когда посол Германии в Швейцарии Гисберт фон Ромберг первый раз ознакомился с ними, он сказал: “Извините, кажется, не я прошу разрешения проезда через Россию, а господин Ульянов и другие просят у меня разрешения проехать через Германию. Это мы имеем право ставить условия”. Однако в итоге все требования Ленина были выполнены, а поезду было предоставлено еще и предпочтительное право проезда как “важному дипломатическому транспорту”, из-за чего в городе Галле на два часа был остановлен даже поезд немецкого кронпринца.

На случай, если Швеция откажется предоставить пассажирам пломбированного вагона право проезда по своей территории, существовал запасной план по переправке их прямо через линию фронта, но это не понадобилось: уже когда поезд ехал по территории Германии, разрешение шведской стороны было получено.

Известно, что во время посадки в вагон в Цюрихе на перроне произошла потасовка. “Jusqu’aubouti-sten (от фр. jusqu’aubout (до конца), сторонники продолжения войны против Германии “до победного конца”. — Прим. ТАСС) ругались неприличными словами, орали, что едущие — все немецкие шпики и провокаторы, “вас всех повесят, вы подстрекатели против евреев” и т. д. <…> Когда поезд стал отходить, едущие, вместе со многими оставшимися друзьями, запели “Интернационал”, в то время как некоторые опять кричали вслед: “Провокаторы, шпики!” В общем и целом — маленький, забавный, настоящий польско-русский этюд”, — телеграфировал присутствовавший при этой сцене немецкий военный атташе в Берне майор Буссо фон Бисмарк послу Германии в Швейцарии Гисберту фон Ромбергу.

Пломбированный вагон покинул вокзал в Цюрихе в 15:10 27 марта (9 апреля). В нем ехали 32 человека.

В пути произошла пара комических ситуаций. Во-первых, Ленин с Крупской занимали отдельное купе, чтобы Ленин мог спокойно работать. В соседнем купе ехали чета Сафаровых, Инесса Арманд, Ольга Равич и Карл Радек, которого Ленин считал “невыносимым дураком”. Радек травил анекдоты и смешил Ольгу Равич. Она так громко хохотала, что Ленин, которому ее смех мешал работать, пришел к ним в купе и попытался увести Равич. Однако “купе доблестно отстояло товарища Ольгу”.

Карл Радек

пассажир пломбированного вагона

Вторую историю передадим словами уже самого Карла Радека: “Шла постоянная борьба между курящими и некурящими из-за одного помещения в вагоне. В купе мы не курили из-за маленького Роберта и Ильича, который страдал от курения. Поэтому курящие пытались устроить салон для курения в месте, служащем обыкновенно для других целей. Около этого места поэтому происходило беспрерывное скопление народа и перепалки. Тогда Ильич порезал бумагу и раздал пропуска. На три ордера одной категории, на три билета категории А, предназначенных для законно пользующихся оным помещением, следовал 1 билет для курящих. Это вызывало споры о том, какие потребности человеческие имеют большую ценность, и мы очень жалели, что не было с нами тов. Бухарина, специалиста по теории Бем-Баверка о предельной полезности”.

Единственным, кому было разрешено выходить из вагона и контактировать с немцами, был Фридрих Платтен, сопровождавший путешественников. Именно он в пути снабжал пассажиров пломбированного вагона газетами и пивом, которое очень любили Ленин и Зиновьев. Однажды во Франкфурте Платтен решил схалтурить и отлучиться в город повидаться с некоей дамой. Отнести в вагон газеты и пиво он попросил двух немецких солдат. Зайдя в вагон, они наткнулись на Радека, который немедленно стал агитировать их за революцию. В вагоне появились немецкие офицеры, положившие конец этой пропаганде. Радек скрылся в купе Ленина, и инцидент остался без последствий.

Вообще Радека пришлось прятать в пути как минимум еще один раз, когда пассажиры вагона заподозрили опасность проверки документов. “Меня спрятали в купе, в котором находился багаж, дав мне, как прожиточную норму, около 50 газет, чтобы я молчал и не делал скандал”, — вспоминал сам Радек. Дело в том, что он был австро-венгерским подданным и пробирался в Россию незаконно. В итоге у него это и не получилось — Радека остановили в Швеции. Он попадет в Россию, в которую так стремился, через несколько месяцев, после Октябрьской революции. В 1939 году он погибнет в Верхнеуральском политизоляторе.

Впрочем, сама немецкая сторона как минимум дважды пыталась нарушить достигнутые договоренности и подсылала в вагон немецких социал-демократов, по-видимому, в разведывательных целях. Когда Ленину сообщили, что в поезде находится член германской комиссии профсоюзов Вильгельм Янсон, желающий приветствовать пассажиров пломбированного вагона, Ленин велел прогнать его “к чортовой бабушке”.

В итоге пассажиры пломбированного вагона благополучно добрались до портового городка Засниц, откуда переправились в шведский Треллеборг. Там Ленина встречал его шведский связной Яков Ганецкий.

На следующий день “возвращенцы” были в Стокгольме, откуда уже вечером выехали в Финляндию. Этот участок пути был преодолен без происшествий, и вскоре в местечке Торнео на шведско-финской границе их уже досматривали английские и российские пограничники. Финляндия входила на тот момент в состав России, и въезд в нее означал возвращение на родину.

Оказавшись в Финляндии, эмигранты уже почувствовали себя на родной земле. “Было уже все милое, свое — плохенькие вагоны третьего класса, русские солдаты. Ужасно хорошо было”, — писала Надежда Крупская.

Александра Коллонтай

большевичка

На станции Белоостров, которая была пограничным пунктом между Финляндией и Россией, Ленина встречали его младшая сестра Мария, Лев Каменев и Александра Коллонтай, а также десятки рабочих, скандировавших его имя. Выяснилось, что Ганецкий предупредил о приезде Ленина. Рабочие уговорили Ленина выйти на платформу, подхватили его на плечи и отнесли в зал ожидания, где ему пришлось произнести короткую антивоенную речь.