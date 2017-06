ТАСС благодарит за помощь в подготовке проекта Государственный архив Российской Федерации и профессора НИУ ВШЭ, д. и. н. Будницкого О. В.

В проекте использованы фотографии: ТАСС, Государственный архив Российской Федерации, Государственный центральный музей современной истории России, Фонд Государственного музея политической истории России/Сергей Смольский/ТАСС, Фонд Государственного музея революции СССР/ТАСС, FineArtImages/HeritageImages/GettyImages, UniversalHistoryArchive/UIGviaGettyImages, Sovfoto/UIGviaGettyImages, Photo12/UIG/GettyImages, SeM/UIG via Getty Images, HultonArchive/GettyImages, LibraryofCongress/Corbis/VCGviaGettyImages, GeorgeRinhart/CorbisviaGettyImages, CORBIS/CorbisviaGettyImages, Hulton-Deutsch Collection/Corbis via Getty Images, ullsteinbildviaGettyImages, Archiv Gerstenberg/ullstein bild via Getty Images, ThreeLions/GettyImages, SlavaKatamidzeCollection/GettyImages, The Print Collector/ Getty Images, Keystone/Getty Images, Roger Viollet/Getty Images, wikimedia.org/Publicdomain.